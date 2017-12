Aviação comercial completa 90 anos no Brasil

O ano de 1927 foi considerado inaugural da aviação comercial no Brasil. A noção de que o avião poderia ser um transporte como todos os outros possibilitou ampliar o conhecimento do país; inclusive a redescoberta da Amazônia e o desenvolvimento das cidades interioranas, com a construção de pistas de pouso que aumentaram o contato entre todas as regiões.

A história começou com uma aeronave batizada de Atlantico, da empresa Condor Syndikat. Os passageiros - apenas oito por voo - pagavam por um ingresso que custava o equivalente a cerca de US$ 40 da época. Na viagem, eles voavam a 150 quilômetros por hora e 50 metros de altura, no trajeto de Porto Alegre para Pelotas e Rio Grande.

Para refazer os caminhos desse longo voo, a reportagem da Agência Brasil ouviu pesquisadores e buscou as referências históricas.

