Morre criança vítima de colisão esta manhã em Rio Bonito, no Rio

A criança de 12 anos, gravemente ferida na colisão entre um Parati e um Ford Fiesta, hoje (30), por volta das 5h40, na BR-101, altura de Rio Bonito, faleceu nesta tarde. Também morreram no acidente os três homens que estavam na Parati e dois homens e uma mulher que ocupavam o outro veículo, onde também se feriu gravemente mais uma criança. Ela permanece internada no Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito.

Inicialmente as crianças foram levadas para o Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito, mas diante da necessidade de atendimento específico, uma delas foi encaminhada para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, especializado em trauma, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta tarde.

O delegado Carlos Eduardo Almeida, titular da 119ªDP (Rio Bonito), instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas que estavam no Ford Fiesta foram identificados como Irineu da Silva Leal, 64 anos, Leandro Oliveira Leal, 34 anos, Joycilene Reis de Lima, 29 anos. A criança que morreu não teve o nome revelado.

A Polícia Civil informou ainda que os ocupantes da Parati, que também morreram no acidente, foram identificados como Junior dos Santos Oliveira, 24 anos, Charles da Silva Costa, 18 anos e Roberto da Silva Costa, 21 anos.

A batida entre os dois veículos ocorreu depois de perseguição de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aos ocupantes da Parati. Ao perceberem que seriam abordados pelos policiais, o motorista entrou em um posto de gasolina, manobrou e voltou na contramão da rodovia, batendo de frente, cerca de 1,5 Km depois, com o Ford Fiesta.