Polícia Federal apreende 280 quilos de cocaína no Porto do Rio

Numa ação conjunta na manhã de hoje (28), a Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam 280 quilos de cocaína na Alfândega do Porto do Rio de Janeiro. A droga foi detectada com auxílio do cachorro farejador Black, da raça pastor alemão.

A carga tinha como destino a Espanha e foi descrita como material de construção. Porém, os policiais suspeitaram do alto valor declarado. A droga foi encaminhada para a Superintendência de Polícia Federal no Rio de Janeiro.

A cocaína estava guardada em malas de viagem escondidas atrás de blocos de concreto pré-fabricados. Os tabletes estavam envolvidos em material plástico contendo orégano, segundo a Polícia Federal numa tentativa de disfarçar o cheiro e dificultar a identificação da substância entorpecente.