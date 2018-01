Acidentes no feriado de fim de ano deixam 12 mortos nas rodovias federais do Rio

Doze pessoas morreram e 80 ficaram feridas nas rodovias federais do Rio de Janeiro, durante o feriadão de fim de ano. Segundo balanço, divulgado hoje (2) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), de 28 de dezembro de 2017 até ontem (1º), foram registrados 96 acidentes nas estradas fluminenses.

Os dois acidentes mais graves foram registrados na madrugada de sábado (30), no trecho norte da BR-101. Às 2h50, a colisão de um ônibus com um carro deixou quatro mortos, em Itaboraí, no Grande Rio. Menos de três horas depois, às 5h35, em Rio Bonito, uma colisão frontal de dois veículos provocou a morte de sete pessoas. Uma ficou gravemente ferida.

A PRF também aplicou 2.179 multas nesse período no estado, sendo a maioria (1.282) por excesso de velocidade. Trinta e uma pessoas foram presas por motivos diversos.

*Matéria modificada às 10h27 para atualização de informações