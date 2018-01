Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia será vistoriado nesta quarta-feira

Após a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, determinar hoje (2) que o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) envie ao conselho, em 48 horas, relatório sobre as condições do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás informou que o local será vistoriado amanhã (3).

De acordo com a secretaria, a unidade prisional passou por uma revista padrão no fim de outubro de 2017.

A determinação da ministra foi dada após uma rebelião na unidade nessa segunda-feira (1°), que resultou em nove mortes e 99 fugas. De acordo com a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás, os presos da Colônia Agroindustrial, do regime semiaberto, que estavam na ala C do complexo prisional, invadiram as alas A, B e D, o que levou ao confronto entre grupos rivais.

De acordo com órgão estadual, a situação no momento está controlada e os detentos feridos já receberam atendimento médico e retornaram para a unidade.