Noite da virada do ano teve média de ocupação hoteleira de 98% no Rio

Queima de fogos na Praia de Copacabana, na virada do anoGabriel Monteiro/Riotur

A Pesquisa de Ocupação Hoteleira na capital fluminense, divulgada hoje (3) pela Associação Brasileira de Hotéis do Rio de Janeiro, revela que no período de 30 de dezembro de 2017 a 1º de janeiro deste ano a média geral de ocupação da cidade ficou em 89%.

A taxa de ocupação mais alta foi registrada nas regiões de Copacabana/Leme (93%), Flamengo/Botafogo e Ipanema/Leblon (92% cada) e Barra da Tijuca/São Conrado (87%). Na região central do Rio, as reservas em hotéis atingiram 83%.

De acordo com a sondagem, na noite da virada (de 31 de dezembro para 1º de janeiro), a ocupação média na cidade alcançou 98%, sendo que as regiões Copacabana/Leme e Flamengo/Botafogo registraram 100% cada. Na região São Conrado/Barra, a taxa foi 97%, baixando para 96% nas regiões Ipanema/Leblon e centro.

A Associação Brasileira de Hotéis do Rio de Janeiro informou que, na primeira semana de janeiro, a ocupação está em torno de 64%.

Ainda não há pesquisa elaborada para o carnaval, mas a estimativa do presidente da associação, Alfredo Lopes, é que a hotelaria vai atingir índice de ocupação próximo de 85% no período, contra 78% observado no ano passado.