Homem morre durante operação policial em favela do Rio

Um homem morreu hoje (4) durante uma operação da Polícia Militar (PM) na comunidade do São Carlos, na região central do Rio de Janeiro. De acordo com a PM, os policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) entraram em confronto com criminosos no momento em que chegaram à favela.

Depois da troca de tiros, os policiais encontraram um homem ferido. Ele, que não teve a identidade revelada, morreu, apesar de ter sido levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Segundo a PM, os policiais encontraram um fuzil 5,56 mm com a vítima. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.

Policiais militares também fazem nesta quinta-feira uma operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. A ação é feita pelo Batalhão de Choque.