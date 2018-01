PM do Rio faz operação hoje na favela do Jacarezinho

Pelo segundo dia consecutivo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro faz operação na comunidade do Jacarezinho, na zona norte da capital fluminense. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) reforçou o policiamento e não há registro de confrontos até o momento.

Ontem (1º), um policial militar foi baleado, no início da manhã, na favela. O agente, que não foi identificado pela Polícia Militar, foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e passa bem.

De acordo com o comando das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), o agente e outros colegas foram atacados quando chegavam para trabalhar na base da UPP, localizada na Rua Esperança, por volta das 6h.

Rocinha

Ontem, (1º), um policial militar também ficou ferido após confronto com criminosos armados durante uma operação na Rocinha, na zona sul do Rio. Segundo a PM, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto e seu estado de saúde é estável.

Na ação de ontem, um homem também foi baleado. Segundo a PM, agentes da UPP e do Batalhão de Choque faziam patrulhamento na comunidade quando se envolveram em um confronto com homens armados.

O homem baleado foi encontrado posteriormente na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Botafogo por policiais do batalhão local. De acordo com a PM, contra ele há dois mandados de prisão por ter participado da invasão da Rocinha, em setembro de 2017.