PM fica ferido em confronto no Jacarezinho, no Rio

Um policial militar foi baleado no início da manhã de hoje (1º) na comunidade do Jacarezinho, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O agente, que não foi identificado pela Polícia Militar, foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e passa bem.

De acordo com o comando das unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), o agente e outros colegas foram atacados quando chegavam para trabalhar na base da UPP, localizada na Rua Esperança, por volta das 6h.

Depois do ataque, houve troca de tiros e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) reforçou o policiamento da comunidade.

Rocinha

Na Rocinha, também houve confrontos entre policiais e criminosos na manhã de hoje. Um homem, suspeito de participar da invasão criminosa à comunidade, em setembro de 2017, foi baleado.