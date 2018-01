Volta a chover em Angra dos Reis; 40 mil moram em áreas de risco

Voltou a chover na noite desta segunda-feira (8) em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. Mais cedo, a Defesa Civil confirmou que, após a chuva forte que atingiu a região na madrugada de hoje, 39 bairros da cidade foram acionados pela manhã com as sirenes de alerta e 20 pontos de apoio foram abertos para abrigar famílias que precisarem deixar suas residências. A prefeitura estima que 40 mil pessoas morem em áreas de risco na cidade.

A chuva forte começou por volta das 2h40 e às 7h foi enviado o primeiro sinal de alarme para o bairro Ponta Leste, depois que as precipitações atingiram a marca de 103 mililitros cúbicos (ml³). Com isso, os moradores de áreas de risco tiveram que deixar suas casas e se proteger em casas de familiares ou em pontos de apoio previamente definidos pela Defesa Civil. Como durante o dia parou de chover as pessoas foram liberadas para voltar para casa.

Além da atenção com os moradores de áreas de risco, a Defesa Civil de Angra dos Reis também atua em ocorrências como quedas de árvores, deslizamento de pedras e interdições de moradias. A equipe de Operações está trabalhando junto à empresa de fornecimento de energia para desobstruir as vias de acesso ao bairro de Vila Velha e outras localidades. No Retiro, duas casas foram interditadas, uma delas teve uma parede destruída. Não houve vítimas. Também houve queda de um muro no Morro do Carmo.

A prefeitura alerta que é importante ficar atento a informações falsas que circulam nas redes sociais. As fontes de informações mais confiáveis sobre ocorrências em consequência da chuva são através dos números 199 ou (21) 3365-4588. Existe um plano de contingência da Defesa Civil que prevê o trabalho integrado entre as secretarias da prefeitura em caso de tragédia natural.