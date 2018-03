Cerca de 1,06 milhão de passageiros vão transitar em 14 aeroportos no feriado

A Infraero informou que, com o objetivo de manter a qualidade dos serviços no feriado, incluindo a pontualidade dos voos, intensificará os trabalhos das equipes de segurança e de operaçõesRovena Rosa/Agência Brasil

O fluxo de passageiros durante os cinco dias do feriado da Semana Santa deve ser 2% maior do que o observado em períodos normais, sem datas comemorativas, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A estimativa é que, de 29 de março a 2 de abril, cerca de 1,06 milhão de passageiros transitem pelos 14 aeroportos da rede, entre embarques e desembarques.

No ano passado, ao longo do feriado, compreendido entre os dias 13 e 17 de abril, foi registrada movimentação de 1,04 milhão passageiros nos aeroportos.

A Infraero informou que, com o objetivo de manter a qualidade dos serviços no feriado, incluindo a pontualidade dos voos, intensificará os trabalhos das equipes de segurança e de operações. No esquema de organização, funcionários terão suas escalas remanejadas, reforçando, assim, o quadro de pessoal nas atividades do plantão. Outra medida adotada foi a fiscalização prévia de manutenções em esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros equipamentos.

Além de orientações disponíveis nos balcões de informações fixos nos aeroportos, os passageiros poderão obter esclarecimentos e sanar dúvidas como a horários e portões de embarque com os funcionários apelidados de “amarelinhos”, também da Infraero. Identificados por um colete amarelo estampado com a frase Posso Ajudar/May I Help You?, eles estarão circulando pelos saguões e áreas públicas.

Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia área podem ser conferidas no Guia do Passageiro , nas versões impressa e virtual. O material também traz dicas como limite de peso da bagagem e explica procedimentos relacionados a devolução de bagagem, transporte de animais e produtos de origem animal e vegetal adquiridos no exterior.