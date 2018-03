Tempestade provoca caos em vários bairros de Belo Horizonte

Moradores de Belo Horizonte, no fim da tarde de hoje (16), foram surpreendidos por uma forte tempestade. O céu, que estava parcialmente encoberto, foi tomado por nuvens escuras repentinamente e em pouco tempo desabou um temporal, com queda de granizo em algumas localidades.

Forte tempestade surpreende Belo Horizonte e provocou alagamentos. Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação

Nas redes sociais, muitos vídeos e fotos foram compartilhados. As imagens mostram carros sendo arrastados e árvores caídas sobre veículos.

A Defesa Civil, que já havia emitido um alerta de chuva forte, chegou a divulgar um comunicado pedindo que as pessoas permanecessem em seus locais e evitassem o trânsito. De acordo com o órgão, em apenas 20 minutos, choveu na região oeste da capital mineira 74,6 milímetros (mm), o equivalente a 46% da média histórica do mês. Na região noroeste e na região centro-sul, foram registrados respectivamente 53,4 mm e 49,8 mm.

Diversos corpos d'água que percorrem a cidade transbordaram. Houve queda de energia elétrica em vários bairros. Moradores de outras cidades da região metropolitana, como Nova Lima e Contagem, também ficaram sem luz. Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a expectativa é que a situação seja totalmente normalizada na madrugada.

Até o momento, não há ocorrência de morte. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que atendeu ocorrência de desmoronamento de uma casa na região norte. Foram resgatadas duas mulheres soterradas, sendo uma delas, de 21 anos, em estado grave. "Ela já foi recepcionada no Hospital João 18", informou o tenente Pedro Ahiara, chefe da sala de imprensa do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros também receberam chamadas para atender ocorrências de alagamentos, desabamento de muro, quedas de árvores e pessoas presas em elevadores.