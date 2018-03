Complexo da Maré ganhará parque com 80 mil metros quadrados

Considerado uma das regiões mais perigosas do Rio de Janeiro, o Complexo da Maré, na zona norte, vai ganhar um parque com 80 mil metros quadrados. O novo espaço de lazer terá quadras de esportes, ciclovia, área de recreação infantil, lago, quiosques de alimentação e teatro a céu aberto. Outras atrações previstas são oficina de inclusão digital e horta comunitária. A licitação do projeto está prevista para abril. O custo aproximado das obras será de R$ 100 milhões.

De acordo com o prefeito Marcelo Crivella, "o parque vai trazer valorização muito grande para a Maré, com áreas de convivência e o embelezamento do local". Será, sobretudo, uma área de paz. Porque é disso que mais precisamos na Maré: paz”, disse.

Participação popular

Os moradores poderão ser consultados sobre as principais necessidades do Parque da Maré, para que não seja construído sem a participação da população. Crivella orientou seus assessores a colocar imagens do projeto na Clínica de Saúde da Família e em outros pontos da comunidade, para a população tomar conhecimento e opinar.

“A ideia é levar as informações à comunidade, para que ela participe. A participação dos moradores, indicando as principais necessidades, é que vai nos ajudar a concluir o projeto”, disse o prefeito.