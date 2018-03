Dois apostadores levam prêmio de R$ 60 milhões da Mega-Sena

Dois apostadores -um de Curitiba e outro do Rio de Janeiro - acertaram os seis números da mega-sena, sorteados na noite desse sábado (17) e cada um vai receber R$ 29.864.355,95. Os números sorteados foram 01, 06, 07, 08, 23 e 56. O sorteio foi feito em Manhuaçu (MG).

Para o próximo sorteio, estima-se que o prêmio seja de R$ 3 milhões.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, com uma cartela de seis números, que custa R$ 3,50, a chance de se levar um prêmio da mega-sena é de uma em 50 milhões. Ao marcar mais um número, com uma cartela de sete casas, que custa R$ 24,50, a probabilidade é ampliada de uma para 7 milhões.