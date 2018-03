Estado do Rio tem 190 casos de febre amarela este ano

O estado do Rio de Janeiro já registrou 190 casos de febre amarela silvestre em humanos este ano em 25 municípios. Segundo a Subsecretaria Estadual de Vigilância em Saúde, 69 pacientes morreram, ou seja, uma morte a cada 2,75 casos.

O município com maior número de casos e mortes é Angra dos Reis, com 48 registros da doença e 14 óbitos. Em seguida, aparecem Teresópolis (21 casos e oito mortes), Valença (23 casos e seis óbitos), Nova Friburgo (15 casos e cinco mortes), Duas Barras (14 casos e duas mortes), Sumidouro (12 casos e cinco mortes), Cantagalo (sete casos e quatro mortes), Rio das Flores (cinco casos e duas mortes) e Barra do Piraí (cinco casos e uma morte).

Mais vítimas e óbitos

Também foram registrados casos e mortes nos municípios de Engenheiro Paulo de Frontin e Trajano de Moraes (quatro casos e três mortes, cada); Paty do Alferes e Silva Jardim (quatro casos e duas mortes, cada); Miguel Pereira e Vassouras (três casos e duas mortes, cada); Cachoeiras de Macacu e Rio Claro (três casos e uma morte, cada); Carmo, Maricá, Mangaratiba e Piraí (dois casos e uma morte, cada); e Paraíba do Sul e Sapucaia (um caso e uma morte, cada).

Em Petrópolis e Bom Jardim, houve um caso em cada município, mas sem mortes. Também foram confirmadas 11 mortes em macacos, por febre amarela em Niterói, Angra dos Reis (Ilha Grande), Barra Mansa, Valença, Miguel Pereira, Volta Redonda, Duas Barras, Paraty, Engenheiro Paulo de Frontin, Araruama e Petrópolis.