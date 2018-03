Forças Armadas fazem operação contra tráfico de drogas em Niterói

O Comando Conjunto das forças de intervenção federal na segurança deflagrou hoje (15) uma operação contra o tráfico de drogas na comunidade do Viradouro, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. A ação envolve cerco, estabilização dinâmica da área e desobstrução de vias. A operação poderá cumprir também mandados de prisão por parte da Polícia Civil.



Estão sendo mobilizados 580 militares das Forças Armadas e 90 policiais militares com apoio de carros blindados, helicópteros e equipamentos pesados de engenharia para desobstrução de barreiras colocadas na comunidade para prejudicar a entrada de carros da polícia na favela.

Algumas ruas e acessos nessas áreas poderão ser interditados e setores do espaço aéreo podem ser controlados, oportunamente, com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos.

A operação faz parte das medidas implementadas pela intervenção federal na segurança pública do Rio.