Gabinete de Intervenção vistoria batalhão de elite da Polícia Militar no Rio

A comissão de inspetores no Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Gabinete de Intervenção Federal das Forças Armadas fez uma inspeção hoje (21) na sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), a tropa de elite da Polícia Militar, instalado no alto da comunidade Tavares Bastos, em Laranjeiras, zona sul do Rio.

A comitiva do Exército, liderada pelo chefe do Gabinete da Intervenção Federal, general Mauro Sinott, foi recebida pelo comandante do Bope, coronel Alex Benevenuto. A finalidade da vistoria foi diagnosticar as condições da unidade militar para identificar carências e propor soluções para melhor desempenho das ações da tropa.

O trabalho de inspeção começou na semana passadaTânia Rêgo/Agência Brasil

O trabalho de inspeção começou na semana passada, quando o gabinete de intervenção visitou o 14º batalhão da Polícia Militar, em Bangu, na zona oeste, que está instalado no acesso ao Complexo Penitenciário de Gericinó, e é responsável também pelo policiamento ostensivo e repressivo na Vila Kennedy, onde as Forças Armadas realizam ações diárias na parte da manhã e à tarde. O policiamento, na noite e na madrugada é de responsabilidade do batalhão de Bangu.

Ao término da vistoria, a comitiva não divulgou o resultado da inspeção.