Homem morre baleado na Rocinha

Um homem morreu baleado, na tarde desta quinta-feira (29), na favela da Rocinha. Ele estava na varanda de sua casa, com o filho de dez meses no colo, quando foi atingido. Moradores recolheram no local uma bala de fuzil. No momento, a Polícia Militar realizava uma incursão na localidade, conhecida como Vila Verde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o homem chegou a ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas já chegou em parada cardíaca. Os médicos tentaram reverter o quadro, mas não conseguiram. Em uma rede social da Rocinha, moradores relataram que o bebê caiu e bateu a cabeça no chão e também precisou ser levado para a UPA.

Em nota, a Polícia Militar argumentou que os policiais foram alvejados por tiros, mas não revidaram. “Na tarde desta quinta-feira, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque patrulhavam a localidade conhecida como Vila Verde quando ouviram disparos. Como não se viu a origem dos disparos, não houve revide por parte dos policiais militares. Logo a seguir a equipe tomou conhecimento que um homem baleado havia sido socorrido para a UPA Vila Verde e não resistira ao ferimento.”