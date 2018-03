Gotita é escolhida mascote do 8º Fórum Mundial da Água

Com 58,8% dos votos, a mascote do 8º Fórum Mundial da Água foi batizada de Gotita, conforme anunciou nesta tarde a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa). Mais de 1 mil estudantes de cinco escolas públicas e privadas de Samambaia, Sobradinho, Guará II e Asa Norte participardam da votação.

Em janeiro, foram sugeridos 45 nomes para a mascote. Na segunda etapa, funcionários da Adasa fizeram uma análise e seleção. Os três nomes colocados em votação foram: Gotita, Aquarela, recebeu 23,7% dos votos, e Iara, com 23,3% dos votos.

Alunos do Distrito Federal escolheram o nome Gotita para a mascote do 8º Fórum Mundial da ÁguaPedro Ventura/Agência Brasília

De acordo com a Adasa, a mascote participará de eventos como a Corrida e Caminhada pela Água, que será realizada neste domingo (18) na Esplanada dos Ministérios, primeiro dia do fórum.

Organizado pelo Conselho Mundial da Água, o fórum ocorre pela primeira vez no Hemisfério Sul e o objetivo é debater e conscientizar as pessoas sobre temas relacionados à água. O evento vai até sexta-feira (23).

*Estagiária sob supervisão de Carolina Pimentel