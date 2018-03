Meteorologia prevê chuva e vento para a noite de hoje no Rio de Janeiro

O serviço Alerta Rio informou que núcleos de chuva começam a surgir na cidade do Rio de Janeiro, próximo à divisa com a Baixada Fluminense. Em bairros da zona norte da cidade houve pancadas isoladas de chuva, com intensidade moderada. Entre esses locais está o Irajá, que chegou a registrar 4,2mm de água, entre 17h15 e 17h30. A situação pode piorar nas próximas horas, quando a previsão é de pancadas de chuva isoladas, com intensidade moderada a forte.

O site de meteorologia Climatempo informou que a frente fria que chegou ao litoral de São Paulo hoje (20) avançará amanhã para o litoral do Rio de Janeiro. A presença desse sistema vai provocar a formação de uma nova área de baixa pressão atmosférica sobre o mar entre o litoral dos dois estados. Com isso, surgirão nuvens bastante carregadas e a previsão é de chuvas bastante volumosas.

O Climatempo informou também que amanhã o tempo ficará muito instável, com chuva praticamente ao longo do dia e há risco de alagamentos, deslizamentos de terra, inclusive em áreas que já sofreram danos durante o mês de março.

A Alerta Rio atualizou a previsão do tempo até o próximo sábado (24). Há previsão de chuva moderada a forte para a quinta-feira (22).

Para hoje, por causa do calor e da alta umidade, a previsão para a noite, além da chuva, é de rajadas de vento moderadas a fortes e raios. Amanhã e na quinta-feira, com a passagem de uma frente fria pelo oceano e posterior transporte de umidade do mar para o continente, a expectativa é de tempo instável na capital fluminense.

Petrópolis

O verão terminou hoje e os índices de chuva foram, em média, 120% mais altos em Petrópolis, do que no mesmo período da estação no ano passado. Segundo a Prefeitura da cidade na Região Serrana do estado, todos os pluviômetros da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias que são acoplados às sirenes do Sistema de Alerta e Alarme, registraram elevação. No total são 20 equipamentos instalados em 12 comunidades do município. Em março, até o momento, o maior acumulado está na localidade de São Sebastião, com 233 milímetros, enquanto em 2017 foram 43mm.

Os atendimentos para averiguar risco de desabamento também aumentaram. Foram 845 ocorrências ante 569 no verão anterior. A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias precisou interditar 38 imóveis. O secretário, coronel Paulo Renato Vaz, destacou que Petrópolis é uma cidade com muitas áreas de risco, por isso, foi feito um trabalho preventivo para evitar desastres.

“Com o aumento na quantidade de chuva, as ocorrências também aumentam. Sabemos que estamos em uma cidade com áreas de risco e, por conta disso, investimos bastante na prevenção aos desastres naturais, com a criação do Plano Verão e do programa SOS Chuvas”, disse.

Quem notar algum sinal de instabilidade no imóvel ou terreno, deve ligar para o telefone 199 e solicitar uma vistoria da Defesa Civil.

O grande acumulado de chuva dos últimos meses, levou a prefeitura a reforçar o pedido aos moradores de áreas de risco que saiam de casa em caso de chuva forte e se desloquem aos pontos de apoio, que ficam em escolas e igrejas preparadas para a situação.

“Existe um protocolo que os técnicos da Defesa Civil seguem para fazer o acionamento das sirenes. Quando o equipamento toca, significa que o acumulado de chuva está muito alto e que podem acontecer deslizamentos de terra naquela área. Ou seja, para preservar sua vida, o morador precisa ir para o ponto de apoio do seu bairro”, contou o secretário.