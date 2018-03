MP e polícia do Rio fazem ação contra suspeitos de envolvimento com milícia

Policiais civis e agentes do Ministério Público (MP) estadual cumprem hoje (14) oito mandados de prisão temporária contra suspeitos de envolvimento com uma milícia que atua na Baixada Fluminense. Segundo o Ministério Público, quatro suspeitos são policiais militares da região e um, ex-policial militar.

Os oito mandados de prisão e dez de busca e apreensão foram expedidos pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/Mesquita.

De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de cobrar taxa de segurança a residências e comerciantes, de explorar o serviço de distribuição de sinal clandestino de TV a cabo, de vender água e gás e de explorar o transporte alternativo no município de Mesquita.

Segundo o MP, o grupo impõe seu controle circulando com fuzis e pistolas pelas ruas da cidade. Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense também aproveitam a ação para cumprir mandados de prisão expedidos pela 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu por um homicídio qualificado e uma tentativa de homicídio, que teriam sido cometidos por integrantes desse mesmo grupo.