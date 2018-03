Parques municipais serão reabertos em São Paulo no dia 30 de março

Vinte e sete parques municipais das regiões norte e sul de São Paulo, fechados em outubro do ano passado, devido ao risco de contaminação da febre amarela, serão reabertos ao público no próximo dia 30. A informação foi dada pela prefeitura. Só permanecerá fechado o Parque do Carmo, na região de Itaquera.

A decisão foi anunciada pela Secretaria Municipal da Saúde que informou ter atingido 50% da meta de vacinação contra a doença. A recomendação é que as pessoas que forem aos parques estejam vacinadas.

“É preciso que os frequentadores se conscientizem de que o vírus da febre amarela pode continuar circulando por estas áreas e, por isso, é importante se vacinar e esperar no mínimo 10 dias, o tempo necessário para estar imunizado, para frequentar os parques sem risco de infecção”, afirmou o secretário do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo de Castro,.

Vacinação

A Secretaria da Saúde informou que desde ontem (19) a vacina contra a febre amarela está disponível em todas as unidades de saúde da capital. A campanha prossegue até o dia 30 de maio.

“Não há motivo para pânico ou formação de filas de madrugada, pois a dose estará disponível para todos e por um período razoável de tempo. Já conseguimos uma boa cobertura em regiões como a norte e sul e esperamos ampliar a imunização nas outras áreas da cidade com a expansão da campanha", disse o secretário da Saúde, Wilson Pollara.

Para receber a vacina, o usuário deve comparecer à Unidade Básica de Saúde com documento de identificação e, se possível, com o cartão SUS e de vacinas. O atendimento será realizado levando em conta a capacidade operacional de cada unidade.

Serão reabertos os seguintes parques:

Parque Anhanguera - Av. Fortunata Tadiello Natucci - 1000, Perus

Parque Cidade de Toronto - Avenida Cardeal Motta, 84 - Pirituba

Parque Jacintho Alberto - Rua Talófitos, 16 - Pirituba

Parque Jardim Felicidade - Rua Laudelino Vieira de Campos, 265

Parque Linear Canivete - Av. Dep. Cantídio Sampaio e Av. Hugo Ítalo Merigo – Jardim Damasceno

Parque Linear Córrego do Bispo (em implantação) - Av. Gal. Penha Brasil, esquina com rua Gervásio Leite Rebelo, ao longo do Córrego do Bispo - Jardim Peri

Parque Lions Clube Tucuruvi - Rua Alcindo Bueno de Assis, altura do nº 500

Parque Pinheirinho D’Água - Estrada de Taipas, s/nº - Jaraguá

Parque Rodrigo de Gásperi - Avenida Miguel de Castro, 321 – Vila Zati

Parque São Domingos - Rua Pedro Sernagiotti, 125

Parque Sena - Rua Sena, 349 – Palmas do Tremembé

Parque Senhor do Vale - Rua Blas Parera, 487

Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima - Rua Heróis da Feb, 322 – Parque Novo Mundo

Parque Santo Dias - Rua Jasmin da Beirada, 71 (Portão I) - Capão Redondo

Rua Arroio das Caneleiras, s/n (Portão II)

Parque Jd. Herculano - Estrada da Riviera, 2282 – Jd. Herculano

Parque M’Boi Mirim - Estrada do M’Boi Mirim, 7.100 – Jardim Ângela

Parque Guarapiranga - Estrada Guarapiranga, 575 – Parque Alves de Lima

Parque Cemucam - Rua Mesopotâmia, s/n (km 25 da Rodovia Raposo Tavares sentido Capital) - Jd. Passárgada – Cotia

Parque Raposo Tavares - Rua Telmo Coelho Filho, 200 - Jardim Olympia

Parque Juliana de Carvalho Torres (COHAB Raposo Tavares) - Travessa Córrego da independência – Cohab Raposo Tavares

Parque Linear Feitiço da Vila - Rua Feitiço da Vila, Rua Cortegaça e Rua Moenda

Parque Linear Parelheiros - Estrada da Colônia; Rua Teresinha do Prado Oliveira; José Pedro de Borba

Parque Linear Sapé - Rodovia Raposo Tavares até Avenida Engenheiro Politécnico

Parque do Chuvisco: Rua Ipiranga, 792 - Jardim Aeroporto

Parque do Cordeiro Martin Luther King: Rua Breves, 968 – Chácara Monte Alegre

Parque Severo Gomes: Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta

Parque Linear Invernada: Rua Sapoti / Rua Confiteor / Trav. da Canção Excêntrica – Campo Belo