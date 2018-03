Planetário de Brasília abre programação especial sobre água e saneamento

Toda a programação do evento foi pensada para evidenciar as relações entre água e saneamento,

diz coordenador residente da ONU no Brasil, Niky Fabiancic Wilson Dias/Arquiivo/Agência Brasil

Uma exposição multimídia dedicada à temática dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco em água potável e saneamento, foi aberta na tarde desta segunda-feira (19) no Planetário de Brasília. O Planeta ODS é uma iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) no Brasil, em parceria com a Presidência da República e o governo do Distrito Federal.



Até sexta-feira (23), estão programadas no local diversas mesas de debates sobre o assunto e lançamentos de publicações, além de exposição fotográfica e mostra de vídeos, incluindo uma exibição especial de filme em tela fulldome (360 graus). O evento é gratuito e ocorre paralelamente ao 8º Fórum Mundial da Água, que também está sendo realizado em Brasília e vai até sexta-feira.

"Toda a programação preparada aqui foi pensada para evidenciar as relações entre água e saneamento e as outras temáticas contempladas na Agenda 2030. Os ODS oferecem uma nova concepção para transformar a agenda de desenvolvimento global, combatendo a pobreza e a desigualdade, e promovendo políticas integradas, planejamento e governança, para alcançar um desenvolvimento sustentável e equitativo, ao mesmo tempo", afirmou o coordenador residente do Sistema ONU no Brasil, Niky Fabiancic, na abertura da exposição.

Os ODS integram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. São 17 os objetivos globais, além demais 169 metas a serem atingidas ao longo da próxima década em todo o planeta. No caso da exposição do Planeta ODS, o ponto focal é justamente o objetivo número 6, que é a garantia de acesso universal à água potável e ao saneamento básico. "A ideia é que esse espaço seja um locus [lugar, local] de discussão sobre todos os ODS, mas tendo a água como ponto de conexão entre eles", explica Haroldo Machado Filho, assessor sênior do Pnud.

Presente ao evento, o governador do Distrito Federal (DF), Rodrigo Rollemberg, relembrou a grave crise hídrica vivida pela população de Brasília desde 2016, que teria sido, segundo ele, uma combinação de falta de investimentos, ocupação desordenada do território e redução do volume de chuvas ao longo dos últimos anos.

Rodrigo Rollemberg: crise hídrica resultou da falta

de investimento, ocupação desordenada do solo e do menor volume de chuvasMarcelo Camargo/ABr

Rollemberg aproveitou para enumerar obras em andamento para ampliar o abastecimento de água no DF, como a Barragem de Corumbá, em andamento, e os sistemas de captação e tratamento de água do Córrego Bananal e do Lago Paranoá, em funcionamento desde o ano passado.



"Essas obras têm permitido que novas captações possam atender a cidades que antes eram atendidas pela Barragem do Descoberto, barragem essa que em novembro (de 2017) atingiu 5% de sua capacidade e, neste momento, está com 68% de sua capacidade e avançando", afirmou.

Glossário da água

O Sistema ONU no Brasil também lançou, durante o evento, o quarto glossário dos ODS, edição que trata o objetivo número 6, sobre água e saneamento. A série de glossários, uma para cada um dos 17 ODS, tem o objetivo de divulgar conceitos internacionalmente acordados em torno das metas relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, segundo Niky Fabiancic, da ONU.



Na próxima quinta-feira (22), será lançado o Relatório Mundial da Água 2018.