Polícia prende condutor de lancha que matou duas pessoas na Ilha Grande

O condutor da lancha que atropelou e matou duas pessoas na Lagoa Azul, hoje (30), na Ilha Grande, no sul do Estado do Rio, foi preso em flagrante. A embarcação deixou ainda outras três pessoas feridas, segundo informou a Polícia Civil.

O condutor da lancha foi preso em flagrante por agentes da Capitania dos Portos e levado para a Delegacia de Angra dos Reis (166ª DP). De acordo com a Polícia Civil, ele será submetido a exames. A lancha, apreendida pela Marinha, passará por perícia.

Segundo o delegado Bruno Gilaberte, o condutor da lancha alegou que houve um defeito na embarcação e ela acelerou, atingindo cinco pessoas que nadavam na Lagoa Azul. A polícia não revelou a identidade do homem que conduzia a lancha.