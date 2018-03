Proposta para rever gestão integrada de recursos hídricos é apresentada em Fórum

Painel no Fórum Mundial da Água discute a revitalização da gestão de recursos hídricos Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O diretor da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), Mark Smith, apresentou hoje (20) uma proposta de revitalização da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH), que é o processo de coordenação de ações para a gestão da água. O GIRH está presente nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que aponta metas para serem cumpridas até 2030.

A proposta foi apresentada em painel de alto nível durante o 8° Fórum Mundial da Água. Para Smith, apesar de ter sido estabelecido há cerca de 20 anos, a GIRH é focada em políticas, leis e planos, e não está promovendo as mudanças necessárias na gestão dos recursos hídricos.

“Quando falamos em revitalização não estamos dizendo que boas instituições, boas leis não são importantes, estamos dizendo que além disso devemos garantir que a gente passe para ações que realmente resolvam os problemas. Se você olhar como as coisas estão acontecendo no mundo, está tudo muito rápido, então precisamos de soluções rápidas”, explicou.

Pela proposta de Smith, a GIRH deve ser pensada como uma estratégia de mudança e ter mecanismos para transformar ideias em ações. “Se você quer transformar os GIRH de princípios para práticas de resolução de problemas, precisamos encontrar modos diferentes de trabalhar para fazer essa ponte”, diz. Smith também disse que atualmente já existem muitos modelos de integração da gestão de recursos hídricos, que devem ser aplicados em colaboração entre os setores e os países.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um grupo de metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade, que devem ser cumpridos até 2030. O ODS número 6 diz respeito à disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. A GIRH foi prevista no objetivo 6.5, que reivindica a implementação até 2030 da gestão integrada de recursos hídricos em todos os níveis, inclusive com cooperação transfronteiriça.