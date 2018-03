Rodovias que levam ao litoral paulista têm tráfego normal no feriado

O paulistano que está na estrada rumo ao litoral neste feriado de Sexta-feira Santa (30) segue a viagem com tráfego normal na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá e praias do litoral norte.

Já quem vai pela Imigrantes também encontra tráfego normal no sentido litoral. Há apenas dois pontos de congestionamento no momento, do km 27 ao km 32 e do km 40 ao km 53, por excesso de automóveis.

Situação semelhante acontece para o motorista que segue pela Anchieta, com tráfego normal e apenas um ponto de lentidão, do km 26 ao km 28, no sentido litoral.

Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o caminho apresenta-se normal no sentido Praia Grande e litoral sul e também no sentido capital.

Os demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes estão com boas condições de tráfego. O tempo está encoberto e a visibilidade é boa.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está em Operação Descida (7x3). A descida é realizada pelas pistas norte e sul da rodovia Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes.

Desde quarta-feira (28), quando se iniciou a contagem, mais de 193 mil veículos desceram a Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária a rodovia registrou a passagem de mais de 93 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 7,1 mil veículos e subiram mais de 1,7 mil.

Interior

Quem vai passar o feriado de páscoa no interior encontra tráfego lento apenas do km 42 ao km 44 na Rodovia Ayrton Senna, por excesso de veículos. No mesmo sentido da rodovia Carvalho Pinto, o tráfego segue normal.

No sentido São Paulo das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto e na rodovia Hélio Smidt, as condições de tráfego são boas. O trecho da rodovia dos Tamoios na região de São José dos Campos tem tráfego normal. O tempo está encoberto ao longo do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

A estimativa da concessionária Ecopistas é que entre 808 e 833 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos. Mais de 132 mil veículos passaram pela via no sentido interior desde quinta-feira (29).