São Paulo tem 16 pontos de alagamento intransitáveis por causa da chuva

A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde de hoje (28) provocou queda de árvores e diversos pontos de alagamento, principalmente na região central e na zona oeste. Toda a cidade está em estado de atenção e as regiões do Butantã e do Campo Limpo entraram em estado de alerta.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), há 16 pontos de alagamento intransitáveis na cidade neste momento, sendo que seis deles estão localizados na região central.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu 13 chamadas de queda de árvores na cidade e 14 para pontos de alagamento, e registrou ainda a queda de uma estrutura metálica sobre fiação elétrica na região do Brás, na região central, mas sem vítimas.

Houve problemas no transporte público. Uma falha elétrica na linha 9 Esmeralda da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM) também interrompeu a circulação de trens entre as estações Grajaú e Jurubatuba.