Técnicos que fazem leitura de energia vão informar sobre a febre amarela no Rio

Acordo entre a Secretaria Estadual de Saúde e a concessionária Enel Distribuição Rio vai garantir que 350 técnicos que fazem a leitura do consumo de energia nos medidores residenciais, orientem e informem a população sobre a importância da vacinação para o combate da febre amarela. O projeto será implantado inicialmente nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Magé, na região metropolitana do Rio, podendo ser estendido a outros locais.

Como cada leiturista da Enel visita cerca de 400 unidades consumidoras por dia, estima-se que, em torno de 1,8 milhão de moradores da região, receberão orientações sobre o combate à doença. A Enel Distribuição Rio é uma empresa responsável pela distribuição de energia para 66 municípios do Rio.

A população também está ganhando um ponto de acesso à vacinação contra a febre amarela em local de grande circulação e fácil acesso na capital do estado. A partir de amanhã (14), o Centro Estadual de Diagnósticos de Imagem – Rio Imagem, instalado no centro da capital fluminense, em frente à Central do Brasil, vai oferecer a vacina contra a febre amarela de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 7h às 22h. O posto contará com equipe de médicos de plantão que farão avaliação de idosos e de pessoas que necessitam de recomendação para imunização.

“Sabemos que muitas pessoas trabalham o dia todo e por isso ainda não conseguiram se vacinar. O Rio Imagem fica em frente à Central do Brasil, um ponto importante do Rio, e vai funcionar em horário estendido, de 7h às 22h para atender a essas pessoas”, disse o secretário de Estado de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Jr.

Segundo o secretário, a vacinação em massa é a única forma de conter o avanço da febre amarela no estado. “Já vacinamos cerca de 10,7 milhões de pessoas, mas ainda precisamos imunizar cerca de 3,3 milhões de cidadãos. Saímos de um percentual de 3% da população vacinada para mais de 76%. Nosso objetivo é continuar a campanha e atingir o público-alvo, que é de 14 milhões de pessoas”, salientou.

Balanço

Balanço divulgado também hoje (13) pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES revela que, de janeiro deste ano até agora, foram registrados 150 casos de febre amarela silvestre em humanos no estado, sendo 60 óbitos. As maiores quantidades de casos foram encontradas em Angra dos Reis (40 casos, com 14 óbitos), Valença (18 casos, sendo seis mortes), Teresópolis (17 casos, dos quais sete óbitos), Nova Friburgo (13 casos e quatro óbitos), Duas Barras (12 casos, dois óbitos), Sumidouro (nove casos, com quatro mortes).

Até o momento, foram confirmados 11 casos de febre amarela em macacos nas cidades de Niterói, Angra dos Reis (Ilha Grande), Barra Mansa, Valença, Miguel Pereira, Volta Redonda, Duas Barras, Paraty, Engenheiro Paulo de Frontin, Araruama e Petrópolis.

A Secretaria de Estado de Saúde adverte mais uma vez a população de que os macacos não são responsáveis pela transmissão da febre amarela. A doença é transmitida por meio da picada de mosquitos. Recomenda ainda que, quem encontrar macacos mortos ou doentes, deve informar o mais rápido possível às secretarias de Saúde do município ou do estado do Rio.

A SES reforça a importância de as pessoas que ainda não se vacinaram buscarem um posto de saúde próximo de casa para serem imunizadas. O boletim leva em consideração o Local de Provável Infecção (LPI).