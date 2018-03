Temporal causa alagamentos e deixa pessoas ilhadas na Grande São Paulo

Um temporal atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde de hoje (29) causando alagamentos e deixando carros submersos em Alphavile Industrial, em Barueri. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos uma pessoa ficou ilhada na área, necessitando de resgate. As chuvas intensas também atingem outras cidades a oeste da Grande São Paulo, como Carapicuíba e Jandira.

Na capital paulista, os bombeiros registraram 35 quedas de árvores. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) deixou em estado de atenção para alagamentos os bairros da zona norte e oeste de São Paulo.

Segundo dia de transtornos

É o segundo dia consecutivo em que a capital e os municípios próximos sofrem com as fortes chuvas. Ontem (28), segundo CGE, 16 pontos na cidade de São Paulo ficaram intransitáveis devido aos alagamentos. Em alguns pontos, houve queda de granizo. Uma falha elétrica na Linha 9 Esmeralda da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM) interrompeu a circulação de trens entre as estações Grajaú e Jurubatuba.

Para o feriado prolongado de Páscoa, o CGE prevê dias de calor com chuvas no final de tarde. Amanhã (30), a temperatura máxima deve chegar aos 30 graus Celsius. A Via Oeste, concessionária que administra o Sistema Castello-Raposo, espera que cerca de 510 mil veículos passem pelas rodovias ao longo dos dias de feriado. De acordo com a empresa, os movimentos de pico rumo ao interior devem ocorrer hoje até as 22h e amanhã (30), entre as 8h e as 15h.