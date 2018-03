Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico de SP reabrem ao público hoje

Após 51 dias fechados ao público, o Zoológico de São Paulo, o Jardim Botânico e o Zoo Safari reabriram nesta quinta-feira (15). Os parques fecharam em 23 de janeiro, após a constatação da morte de um bugio por febre amarela. Avisos fixados nas entradas dos três parques, no entanto, orientam o público sobe a importância de estar vacinado contra a febre amarela, no mínimo dez dias antes da visita.

A decisão de reabertura ocorre depois que as secretarias da Saúde e do Meio Ambiente estaduais classificarama presença do vírus na área como um fato isolado e restrito, com baixo risco para a transmissão em humanos.

Saiba Mais Após morte de macaco com febre amarela, SP fecha zoológico e Jardim Botânico

De acordo com a Secretaria da Saúde, somente neste ano foram imunizados 7 milhões de paulistas contra a doença. Considerando a vacinação no estado desde 2007, mais de 21 milhões de pessoas já estão protegidas.

Serviço

O horário de funcionamento do Jardim Botânico de São Paulo é de terça a domingo e feriados (incluindo feriados que caem na segunda-feira), das 9 às 17 horas.

Já o Zoológico funciona de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h. O Zoo Safari abre para o público de segunda-feira a domingo, das 10h às 17h.