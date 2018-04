Acidentes no Distrito Federal têm redução de 35% na Semana Santa, segundo a PRF

A Polícia Rodoviária Federal flagrou, na região do Distrito Federal, 1.495 motoristas dirigindo acima do limite da velocidade permitido e 434 infrações por ultrapassagem indevida. Os registros são relativos ao policiamento durante a Operação Semana Santa, feito na BR-060, que liga Brasília a Bela Vista (MS), na fronteira com o Paraguai, e a BR-020, que vai da capital federal a Fortaleza (CE).

Segundo o balanço, a quantidade de acidentes teve uma redução de 35% em relação ao ano passado. Os acidentes graves tiveram redução de 55%. Além disso, não houve nenhum óbito, enquanto em 2017 os acidentes nas estradas resultaram em duas mortes, além de 36 feridos em 30 acidentes. Neste ano, ocorreram 13 acidentes com 23 pessoas feridos.

Entre a primeira hora de quinta-feira (29) e as 23h59 de ontem (1º), os agentes da PRF identificaram 25 condutores embriagados, dos quais três foram detidos e encaminhados para a delegacia, em decorrência da alta concentração de álcool no sangue, com taxa acima de 0,34 mg/L. Em 2017, a porção era bastante superior, de 41 casos. Na análise mais recente, 434 pessoas foram submetidas a testes de alcoolemia.