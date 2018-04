Anglo American diz que só retoma operação após inspecionar 500 km de mineroduto

Estudos preliminares indicam que os vazamentos ocorridos no mineroduto da Anglo American, em Santo Antônio do Grama (MG), nos dias 12 e 29 de março, foram provocados por trincas na solda longitudinal do tubo. A informação de que seria um defeito de fabricação do tubo foi divulgada ontem (31) pela própria empresa.

De acordo com a Anglo American, no entanto, o diagnóstico só será confirmado após a finalização das análises feitas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Diante disso, a Anglo American decidiu paralisar as operações do mineroduto, que leva minério de ferro de Conceição do Mato de Dentro (MG) ao Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). As atividades ficarão suspensas até que seja feita uma inspeção minuciosa em todos os 529 quilômetros do duto, por uma empresa independente.

O primeiro vazamento ocorreu em 12 de março e resultou na liberação de 300 toneladas de polpa do minério em um dos córregos da zona rural de Santo Antônio da Grama. A operação do duto ficou suspensa até o dia 27 de março.

Dois dias depois, houve um novo vazamento, a 240 metros de distância primeiro, que durou de cinco a oito minutos, resultando no derramamento de 170 toneladas de polpa.