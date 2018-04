Após deslizamentos, pista norte da Rodovia Anchieta deve ser liberada às 17h

A pista norte da Rodovia Anchieta, que liga São Paulo ao litoral santista, continua bloqueada na altura do quilômetro (km) 44, devido a um deslizamento de terra causado pela chuva neste domingo (15). A previsão é que ela seja liberada às 17h, segundo a concessionária Ecovias, que administra a rodovia. Estão sendo feitos serviços de limpeza e manutenção do talude da pista sul.

Três deslizamentos provocam bloqueios na rodovia desde ontem. A última queda de barreira ocorreu na madrugada de hoje (16) no km 47 da pista sul, por volta das 2h30. No domingo (15), as interdições ocorreram no km 44 e 45 da pista norte. Não houve feridos.

Na tarde desta segunda-feira, as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal, informou a concessionária. Apesar do tempo encoberto, a visibilidade é boa para os motoristas. Por causa dos bloqueios, o sistema está em operação especial, com a descida sendo feita pista sul da Rodovia Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes.