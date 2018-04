Barra da Tijuca tem via interditada por deslizamento de pedras

Deslizamento de pedras na Barra da Tijuca (Centro de Operações Rio/Divulgação)Centro de Operações Rio/Divulgação

O fluxo de veículos no sentido Alto da Boa Vista, na Barra da Tijuca, está bloqueado depois de um deslizamento de pedras. Equipes do Copro de Bombeiros e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Conlurb) trabalham no local.

O deslizamento ocorreu no Itanhangá, bairro da zona oeste que faz parte da região administrativa da Barra da Tijuca. As pedras caíram no meio da via, logo após a Ponte Velha. Ninguém ficou ferido.

O Centro de Operações, estrutura da prefeitura do Rio que monitora o cotidiano da capital, tomou conhecimento da ocorrência pouco antes das 6h. De acordo com o órgão, apesar da obstrução parcial, não há retenção do tráfego no local.

O trânsito é um pouco mais lento em outras vias da Barra da Tijuca, em decorrência de uma corrida. Para a realização do evento, houve interrupção do fluxo de veículos na Avenida Prefeito Mendes de Morais, na Ponte da Joatinga, no Túnel do Joá e no Elevado do Joá.