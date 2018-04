Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões no sorteio deste sábado

O concurso 2.031 da Mega-Sena, que será sorteado hoje (14) à noite, pode pagar um prêmio de R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) em Aimorés (MG).

As apostas podem ser feitas até uma hora antes da hora do sorteio nas lotéricas ou pelo Internet Banking Caixa. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Se o ganhador do prêmio principal investir todo o prêmio na poupança, receberá mais de R$ 11 mil apenas em rendimentos mensais.