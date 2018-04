Corpo de PM assassinado é encontrado no Recreio dos Bandeirantes, no Rio

O subtenente reformado da Polícia Militar, Anderson Claudio da Silva, de 48 anos, foi assassinado na noite de ontem (10), na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Seu corpo foi encontrado dentro de um veículo, que tinha várias marcas de tiro, na praça Miguel Osório, no Recreio dos Bandeirantes.

Com o ex-policial, foi encontrada uma arma. Depois da ocorrência, os policiais do Batalhão do Recreio (31º BPM) encontraram um ex-policial militar, que estava ferido e tinha uma pistola dentro do carro. Ele foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, sob custódia por suspeita de participação no assassinato.

As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital. Segundo a Polícia Civil, a perícia no local do crime já foi realizada. Os agentes buscam imagens e testemunhas do assassinato. Com a morte do subtenente, já chegam a 36 os policiais mortos vítimas da violência este ano no Rio de Janeiro, dos quais 34 eram policiais militares.