Disque Denúncia busca informações sobre assassinos de menina de 2 anos no Rio

Criança de 2 anos morre em tentativa de assalto em Mangaratiba, no Rio

O Disque Denúncia está buscando informações sobre os suspeitos de assassinar a menina Brenda Valentina Alves Oliveira Aleixo, de 2 anos, ontem (31), em Mangaratiba, no litoral sul fluminense. A criança estava no carro do pai, quando o veículo foi abordado por dois criminosos, próximo ao Morro do Chapéu, em Conceição de Jacareí.

O pai arrancou com o carro, mas os criminosos dispararam várias vezes contra o veículo. Um dos disparos atingiu Brenda, que estava no banco traseiro. Ela ainda foi levada para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade do Rio, mas morreu por volta das 11h.

A Polícia Civil já identificou dois suspeitos do crime. Quem tiver qualquer informação a respeito dos criminosos, pode entrar em contato com o Disque Denúncia através do Whatsapp/Telegram (21) 98849-6099; da Central de Atendimento do Disque Denúncia, pelo número (21) 2253-1177; por meio do Facebook, via mensagem privada; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.