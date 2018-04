EBC lamenta morte de apresentador do jornal Repórter Maranhão

A direção da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lamenta o falecimento do apresentador do jornal Repórter Maranhão, Edmilson França Coelho Filho. Ele morreu na manhã desta segunda-feira (9) após passar mal em sua casa e ir para o hospital com suspeita de infarto.

A trajetória profissional de Edmilson se mistura à história da EBC no Maranhão. Ele começou na empresa em 1977. Trabalhou como locutor e apresentador na antiga TVE-Maranhão, hoje TV Brasil. Por décadas, apresentou teleaulas e levava notícias locais para os maranhenses por meio dos telejornais TVE Notícias, Maranhão Notícias e atualmente o Repórter Maranhão. Nos anos de 1970, Edmilson também atuou nas Rádios Ribamar, Difusora AM e Mirante.

Nascido no dia 11 de dezembro de 1955, era o filho mais velho de seis irmãos. Edmilson deixa 8 filhos. A direção da EBC homenageia esse jornalista que, com dedicação e brilho profissional, ajudou a construir a história da empresa. Ao mesmo tempo, presta solidariedade aos empregados da Regional do Maranhão, seus familiares e amigos.

O velório será na Pax União, centro de São Luís, a partir das 17h. O local e horário do sepultamento ainda não foram definidos.