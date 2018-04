Fortes chuvas deixam o Rio de Janeiro em estágio de atenção

Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 19h20 desta terça-feira (3). Segundo o Centro de Operações da Prefeitura (COR), áreas de instabilidade na baía de Sepetiba provocam chuva em todas as regiões da cidade, principalmente na zona oeste. Na Avenida Brasil e Mendanha, o acumulado em 15 minutos chegou a 15,8mm. No mesmo período, em Bangu e em Campo Grande, entre 19h45 e 20h, o acumulado atingiu 12,4 mm. Esses foram os locais mais atingidos pela chuva neste intervalo de tempo.

O estágio de atenção é o segundo nível em uma escala de três e significa a possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte, nas próximas horas. A prefeitura recomenda que a população permaneça ou procure um local seguro e que evite áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos. Em caso de ventos fortes e raios, o melhor é se afastar de árvores ou áreas descampadas.

O Alerta Rio informou que há probabilidade de deslizamentos na Bacia da Baía de Guanabara. Para os moradores de áreas de risco, a prefeitura recomendou que fiquem atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. Se isso ocorrer, a população deve se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil, em locais que são informados pelo número 199.

O Centro de Operações chamou atenção ainda dos motoristas para as pistas escorregadias e aos bolsões d’água.

Se precisar de atendimento de emergência, a população pode ligar para os telefones 193, do Corpo de Bombeiros, 199, da Defesa Civil, ou 1746, da Central de Atendimento da prefeitura.

Previsão

De acordo com o COR, a previsão para esta noite e a madrugada de quarta (4) é de pancadas de chuva moderada a forte, ocasionalmente muito forte, acompanhadas de rajadas moderadas a fortes de ventos e também de raios.