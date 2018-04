Gabinete de Intervenção Federal fiscaliza, no Rio, grupo tático

O Gabinete de Intervenção Federal (GIF) na segurança pública do Rio está fiscalizando hoje (6) a sede do Grupo de Intervenção Tática (GIT), da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), em Bangu, zona oeste do Rio.

O chefe de gabinete da Intervenção Federal no Rio, general Mauro Sinott, foi recebido na chegada às instalações do grupo pelo superintendente de segurança do órgão, Leonam Leão de Oliveira.Em conversa com os agentes penitenciários, Sinott disse que está fazendo as vistorias para ter uma radiografia da intervenção.

“Estamos querendo entender o reflexo desses problemas aqui na ponta da linha para identificar os gargalos e ver o que podemos fazer para melhorar a capacidade de trabalho de vocês. Isso é muito importante porque o que vai ficar da intervenção federal é aquilo que podemos fazer para melhorar a capacidade operacional dos órgãos. Esse é um legado importante. Estamos aqui para identificar essas dificuldades e trabalhar em cima disso", disse Sinott ao falar sobre a inspeção.