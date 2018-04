Justiça decreta prisão preventiva de acusados da morte de delegado no Rio

O juiz Carlos Gustavo Vianna Direito, da 1ª Vara Criminal da capital, decretou a prisão preventiva de Diogo de Almeida da Silva e Wendel Luis Silvestre, acusados de envolvimento no homicídio do delegado Fábio Henrique da Silva Monteiro e tentativa de homicídio contra Mariana Andrade Gaspar, no dia 12 de janeiro deste ano, na localidade conhecida como Buraco do Lacerda, na comunidade do Jacaré, zona norte do Rio.

Saiba Mais Suspeito de participar de assassinato de delegado no Rio é preso no Jacarezinho

O policial era lotado na Cidade da Polícia, que fica perto da favela, e foi surpreendido por traficantes de drogas fortemente armados, quando cruzou o Buraco do Lacerda. Mariana, que estava no carro ao lado do delegado, reconheceu Diogo e Wendel como autores do crime. Ela conseguiu fugir com a ajuda de um casal que passava na hora do crime. Depois de matarem o delegado, os criminosos colocaram o corpo no porta-malas do carro da vitima e abandonaram o veículo nas proximidades do Jacaré.

De acordo com o juiz, a decretação da prisão preventiva é necessária não apenas para garantir a ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal.

“Os crimes graves foram cometidos contra um delegado de polícia que, ao descer do veículo, foi abordado por homens que faziam a contenção do tráfico de drogas e foi alvejado por disparos de arma de fogo. Verifica-se que a liberdade dos acusados é um risco para a segurança pública e a população, além de representar flagrante e injustificável desrespeito à autoridade estatal e à ordem pública”, afirma Vianna Direito na decisão.