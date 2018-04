Mega-Sena pode pagar hoje R$ 3 milhões a quem acertar o prêmio principal

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.029, que o sorteio está marcado para ocorrer às 20h (horário de Brasília) deste sábado (7) na cidade de Seara, em Santa Catarina, onde estará o caminhão da Sorte.

No concurso 20.028, realizado na quarta-feira (4), quatro apostas simples acertaram o prêmio principal e cada um dos apostadores receberam R$ 10,2 milhões. Números sorteados foram 07, 11, 24, 36, 42 e 58

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.