Mortes violentas têm queda de 13,5% em março no Distrito Federal

O número de crimes contra a vida no Distrito Federal (DF) caiu 13,5% no mês de março em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram registrados no mês passado 45 assassinatos, somando os casos de homicídio (40), latrocínio, que é o roubo seguido de morte (quatro), e lesão corporal seguida de morte (um). O balanço da Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social do DF foi divulgado nesta sexta-feira (6).

O número de estupros caiu 26,2% em março em relação ao mesmo mês de 2017. Foram registrados 48 estupros no mês passado contra 65 no mesmo período de 2017.

Segundo a secretaria, os seis tipos de crimes contra o patrimônio monitorados pelo programa Viva Brasília – Nosso Pacto Pela Vida apresentaram queda de 21,5% no último mês, com 1.236 casos a menos que no mesmo período do ano passado. Nessa conta, entram furto em veículo e roubos a pedestres, comércios, residências, transporte coletivo e veículos.

Na comparação dos meses de março de 2017 e 2018, os crimes contra o patrimônio caíram de 5.762 para 4.526. A maior queda, em termos percentuais, foi de roubos de veículos com redução de 25,1% . As ocorrências caíram de 499 para 374.