Motoristas que voltam ao Rio enfrentam congestionamento nas estradas

Motoristas que retornam ao Rio de Janeiro depois do feriado da Páscoa encontram 30 quilômetros de engarrafamento na BR-101. Na Niterói-Manilha, foram 22 quilômetros de retenção no início da noite, de acordo com a concessionária Autopista Fluminense.



O trecho mais complicado, segundo a concessionária, era de Tanguá a Rio Bonito (dos kms 266 a 277). Mas os motoristas encontravam trânsito lento também em Itaboraí (kms 295 a 296), São Gonçalo (kms 301 a 309) e Itaboraí (kms 320 a 322).



Na Ponte Rio-Niterói, no mesmo horário, havia mais de 8 quilômetros de congestionamento, seis deles antes do vão central e mais dois nas alças de chegada ao Rio.

BR-116 também tem problemas

Na Via Dutra (BR-116), que liga o Rio a São Paulo, os motoristas encontram trânsito lento em Queimados (dos kms 200 a 197 e dos kms 192 a 179) e em Belford Roxo (kms 174 a 172).