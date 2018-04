Músico morre atropelado no Aterro do Flamengo, no Rio

O músico André Rodrigues da Silva, de 50 anos, morreu na manhã de hoje (1º), vítima de um atropelamento no Aterro do Flamengo, na região central do Rio de Janeiro.

Ele andava de bicicleta quando foi atropelado por um veículo na Avenida Infante Dom Henrique, em frente ao Monumento dos Pracinhas.



O motorista que o atropelou não parou para prestar socorro. Os bombeiros foram chamados por volta das 7h e levaram André Rodrigues para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o músico chegou ao hospital com politraumatismo e lesões muito graves, e não resistiu aos ferimentos.



André Rodrigues era baixista e tocou com vários artistas de renome, como Lulu Santos e Vanessa da Mata. Em seu perfil, na rede social Facebook, a cantora Vanessa da Mata lamentou a morte do ex-companheiro de turnês.



“Bondade em pessoa, um lúcido ligado nas melhores palavras e possibilidades de viver em paz. Vá com Deus querido! Vai deixar saudades e um exemplo de existência que tá cada vez mais raro! Muito amor por onde estiver”, escreveu a cantora.