No Rio, policial é ferido durante patrulhamento no Morro da Providência

Um policial militar (PM) foi baleado na perna durante patrulhamento hoje (6) no Morro da Providência, na região central do Rio.

De acordo com o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Providência, uma equipe fazia patrulhamento de rotina na região, quando um disparo atingiu a perna de um dos agentes no momento em que passavam pela Rua Major Saião, por volta das 6h30.

O PM foi socorrido e levado às pressas para o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio.

O militar, cujo nome não foi revelado, é lotado na UPP Batan, na zona oeste, e estava deslocado para dar apoio ao patrulhamento repressivo no morro da Providência. O autor do tiro conseguiu fugir entre as vielas, sem ser localizado.

Segundo a UPP, o disparo foi isolado e os agentes não conseguiram identificar o autor da ação. A situação é normal na manhã de hoje na comunidade.