Número de mortes no trânsito em São Paulo caiu 7% no ano passado

O número de mortes causadas por acidentes de trânsito na cidade de São Paulo caiu 7% no ano passado em comparação com o de 2016. Segundo dados do Relatório Anual de Acidentes de Trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram registradas 797 mortes no trânsito da capital paulista em 2017, ante 854 no ano anterior.



Na comparação 2016-2017, o número de motoristas e passageiros mortos caiu de 164 para 118 (-28%); o de pedestres, de 343 para 331 (-3,5%); e o de motociclistas, de 317 para 311 (-1,9%). O número de mortes de ciclistas, no entanto, aumentou de 30 para 37 (+23,3%).



De acordo com a pesquisa, o maior número de óbitos concentra-se na faixa etária de 20 a 39 anos para motociclistas; de 40 a 69 anos para pedestres; de 20 a 24 anos para motoristas e passageiros; e de 50 a 59 para os ciclistas. Na média geral, os homens representam 79,5% dos mortos no trânsito.



A maioria dos motoristas e passageiros mortos eram estudantes (11%) e autônomos (11%). Entre os motociclistas, a maioria era de ajudantes (10%) e motofretistas (9%). A maior parte dos pedestres eram aposentados e pensionistas (21,1%), e os estudantes (5%) eram maioria entre os ciclistas mortos.

A Marginal Tietê, com 20 óbitos, a Avenida Senador Teotônio Vilela, com 19, e a Marginal Pinheiros, com 14), lideram como localidades em que mais ocorreram acidentes com morte em 2017. No ano anterior, respectivamente, essas vias registraram 14, 10 e 11 mortes.