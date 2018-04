PF apreende 40 kg de drogas e prende nove pessoas durante o feriado em São Paulo

A Polícia Federal prendeu nove passageiros, pelo crime de tráfico, e quase 40 quilos de drogas, durante o feriado de Páscoa, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Entre os dias 28 e 31 de março foram presas três mulheres com 18 quilos de cocaína, que teriam como destino a Etiópia, África do Sul e Espanha. Uma das mulheres, da Tanzânia, que havia sido beneficiada pela Lei do Refúgio, tinha um fundo falso dentro de uma mochila com sete quilos de cocaína.

Dois brasileiros, com idade entre 27 e 31 anos, foram presos tentando embarcar com mais de 15 quilos de cocaína para Madri, na Espanha, e Joanesburgo, na África do Sul. Na mala de um dos presos havia 12 tijolos de cocaína, com 13 quilos da droga.

Mais dois homens, da Síria, haviam desembarcado de voo proveniente da Colômbia. Os passageiros não tiveram a entrada autorizada no país ao tentar uma conexão para o México. Ambos estavam com passaportes italianos, pertencentes a um lote roubado e preenchidos com dados falsos. Eles foram presos.

Outro passageiro, de Angola, foi preso nesse domingo (1º) por transportar cinco quilos de cocaína dentro de 15 pares de tamancos. O homem, que pretendia levar a droga para a África do Sul, já havia sido preso no Brasil pelo mesmo crime e cumprido pena de quatro anos.



Hoje de manhã, um passageiro tentou embarcar com um 1,5 kg de cocaína e US$ 14 mil, sem a declaração à Receita Federal. O homem, da China, tinha bilhete para embarque em voo com destino à Etiópia e posterior conexão para a China.



Os presos serão encaminhados aos presídios estaduais, onde permanecerão à disposição da Justiça.



De janeiro a março de 2018 já foi apreendida mais de meia tonelada de drogas, somente com passageiros, no Aeroporto Internacional de São Paulo, resultando em 87 prisões.