PM do Rio começa a receber novas viaturas para reforçar o policiamento

Com a finalidade de recompor a frota policial do Rio, desde fevereiro último mais de 700 viaturas passaram por reformasFernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

As novas viaturas da Polícia Militar compradas pelo governo do Rio começam a ser preparadas para reforçar o patrulhamento ostensivo e repressivo nas ruas. Dos 580 veículos adquiridos com recursos da própria corporação, 85 já chegaram ao pátio do Batalhão de Choque, onde serão numerados e receberão equipamentos de comunicação e de controle de abastecimento (rádios e chips identificadores). Os primeiros 290 carros deverão estar prontos para entrar em operação até o fim deste mês.

No total, a frota da PM terá um reforço de 750 veículos. Além das 530 patrulhas e dos 50 carros descaracterizados para serviço reservado já adquiridos, outros 170 veículos utilitários serão comprados pela Polícia Militar. O processo de aquisição começou no ano passado. Em dezembro de 2017, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou edital de licitação no valor de R$ 64,3 milhões para a compra dos 750 veículos para a corporação.

Com a finalidade de recompor a frota policial, desde fevereiro mais de 700 viaturas passaram por reformas. Este primeiro lote, orçado em R$ 2,5 milhões, representa 30% das viaturas que deixaram de circular por problemas de manutenção durante o ano passado. A recuperação de toda a frota, assim como a manutenção contínua dos veículos durante o ano, é resultado de edital de licitação aprovado pelo TCE, com previsão orçamentária total de R$ 93 milhões.