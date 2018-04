PM investiga policiais que deram choques em morador de rua no Rio

Policiais militares foram flagrados dando choques com arma taser em um morador de rua da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, os agentes que aparecem nem vídeo divulgado pelas redes sociais, são lotados na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, já foram ouvidos pela Corregedoria da instituição.

De acordo com a PM, os policiais disseram que são constantemente alvos de pedradas desferidas por moradores de rua e usuários de crack que vivem na Rua Sá Ferreira, naquele bairro.

Ainda segundo a PM, no vídeo, os policiais estavam imobilizando e algemando um dos agressores, que depois de levar os choques, foi encaminhado para a Delegacia de Copacabana (13ª DP).